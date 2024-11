Lanazione.it - Cosa dicono le previsioni, arriva la neve in Toscana?

Firenze, 19 novembre 2024 – Il consorzio Lamma prevede un cambio significativo delle condizioni meteorologiche per i prossimi giorni in, con venti intensi, mare agitato, piogge e un deciso calo delle temperature. Domani, 20 novembre – giornata per cui è stata diramata allerta arancione – i venti di libeccio si intensificheranno e colpiranno principalmente la zona a nord dell’isola d’Elba, dalla costa livornese fino alla Versilia. I mari saranno molto mossi e localmente agitati anche sotto costa. Nella seconda parte della giornata i venti ruoteranno da libeccio a maestrale. Saranno dunque interessati dal maltempo anche il basso livornese, la costa maremmana e la costa centro-meridionale. Anche qui si registrerà un aumento del moto ondoso, con mari molto mossi lungo il litorale grossetano.