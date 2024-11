Oasport.it - Coppa Davis 2024, Rafael Nadal giocherà in singolare contro Van de Zandschulp. Scelta rischiosa per la Spagna

Ormai manca solo l’ufficialità, che arriverà al momento dell’annuncio delle formazioni (circa un’ora prima dell’inizio del tie), ma con ogni probabilitàscenderà subito in campo al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga per il primodi-Paesi Bassi, valevole come quarto di finale della.Il capitano della selezione iberica David Ferrer avrebbe dunque deciso di schierarenon solo per un eventuale doppio decisivo (che si giocherebbe solamente in caso di 1-1), ma anche come secondo singolarista alle spalle di Carlos Alcaraz. Ricordiamo che il fuoriclasse maiorchino si ritirerà dal tennis agonistico proprio al termine di questa manifestazione.Si tratta di unaabbastanzasul piano sportivo, perché ad oggi Rafa non può fornire delle garanzie (a livello fisico e di gioco) soprattutto sul veloce indoor e si preannuncia una sfida complicatal’ostico olandese Botic Van de, capace di sconfiggere Alcaraz in tre set al secondo turno degli US Open lo scorso 30 agosto.