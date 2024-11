Gaeta.it - Certificazione europea per il turismo sostenibile: l’Aquila ottiene il riconoscimento a Bruxelles

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Oggi, un evento significativo ha avuto luogo a, presso il Parlamento Europeo, dove il Direttore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, Antonio Di Croce, ha ricevuto ladella Cartadel. Questo, valido per il quinquennio 2024-2029, è il frutto di un impegno condiviso da parte di diverse comunità, rappresentate dalla delegazione della Green Community Maiella Madre, che include centri come Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Rivisondoli, Pescocostanzo, Campo di Giove, Cansano e Pacentro. La cerimonia segna un’importante tappa nel processo di sviluppo di azioni sostenibili nel settore turistico, mirando a valorizzare il patrimonio naturale della regione.La CETS: un percorso di collaborazione per ilLa Cartadelè un’iniziativa concepita per promuovere un approccio condiviso alle pratiche turistiche in aree protette.