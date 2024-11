Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri alla festa della scuola di danza, il Capodanno non era abusivo: assolto

Ancona, 19 novembre 2024 - Passata la mezzanotte e mezza erano arrivati idi. La serata, con cenone, tombola e balli, per l'accusa non si sarebbe dovuta tenere perché il locale non era stato autorizzato. Un presunto veglioneche ha portato a processo il titolare di unadi ballo osimana che aveva organizzato nella sua sede, quella di "Studio", il2020 al Club Dancing di Osimo, lungo la statale Adriatica. Dopo quattro anni l'imputato, un 63enne maceratese, è statodal reato di apertura abusiva di una locale di pubblico spettacolo. "Il fatto non costituisce rato" ha deciso ieri la giudice Alessandra Alessandroni, al termine dell'istruttoria dove hanno sfilato diversi testimoni sentiti nel merito. C'erano stati da poco i fattitragedia di Corinaldo e c'era molta attenzione alle feste e dove venivano fatte.