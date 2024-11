Liberoquotidiano.it - Butti: "Ia è al centro della nostra agenda politica e strategica"

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - "Grazie all'impegno del nostro Governo, l'Italia ha finalmente messo l'IA alsua". Lo sottolinea Alessio, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega a Innovazione tecnologica e transizione digitale, in un messaggio inviato per l'evento 'Trasformazione digitale, dentro l'AI', organizzato dall'Adnkronos.ricorda l'azione "su diversi fronti. Sul piano europeo, l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale nell'approvazione dell'AI Act, promuovendo un modello che bilancia l'innovazione tecnologica con la tutela dei diritti umani. Non ci siamo accontentati di regole basate su codici di condotta volontari: abbiamo sostenuto un impianto normativo rigoroso, con sanzioni per garantire trasparenza e responsabilità".