Gaeta.it - Brillante fuga da un controllo stradale a Laives: ricerca in corso per identificare i colpevoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Durante la notte scorsa, un’operazione didella circolazionesi è trasformata in un inseguimento a, coinvolgendo carabinieri e forze dell’ordine. Un’unità congiunta della stazione dei Carabinieri die dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Egna ha fermato un’auto sospetta, una Volkswagen Golf di colore grigio, con a bordo tre giovani. Tuttavia, il conducente ha scelto di non rispettare l’alt e ha tentato di fuggire.L’inseguimento e l’incidenteLe forze dell’ordine, accortesi della situazione, hanno immediatamente avviato un inseguimento. Dopo un breve lasso di tempo, i carabinieri hanno ritrovato il veicolo, ma in circostanze particolari: l’auto era ribaltata su un fianco, segno di una manovra azzardata o di un incidente.