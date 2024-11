Tpi.it - Belve 2024: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

2025:che c’è da. Anticipazioni, ospiti, quante puntate, durata, interviste, Francesca Fagnani, Rai 2, streamingParte il 19 novembrelastagione di, il programma cult condotto da Francesca Fagnani. La nota giornalista intervista senza sconti protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport ecc, pronti a raccontarsi in una veste inedita, sotto la raffica di domande taglienti della conduttrice. Un programma che negli anni è diventato virale, amatissimo dai giovani e sui social, tanto da essere promosso in prima serata. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.Anticipazioni e ospitiTorna il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda da martedì 19 novembre alle 21.20. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese.