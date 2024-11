Lanazione.it - Andrea Pagni suona a Berlino nell’anniversario del crollo del Muro

Un montecatinese a, per celebrare in musica i 35 anni dalla caduta del. È, maestro karateka e musicista oltreché responsabile della portineria dell’Hotel Michelangelo, a Montecatini Terme.ha preso parte al momento culminante dei festeggiamenti, al Festival della Libertàndo la tastiera con la Band for Freedom Powered by Rockin’1000, in cui centinaia di musicisti e cantanti si sono uniti per creare un’esperienza che supera tutte le divisioni. La Band For Freedom Powered by Rockin’1000 è stato uno spettacolo inedito, che ha riunito moltissimi musicisti, tra dilettanti e professionisti, per una performance lungo le strade del, quattro chilometri tra Alexanderufer e Zimmerstraße. "È stato un onore – ha detto–. È stata una kermesse fantastica, emozioni uniche dove la musica ha avuto un ruolo preminente all’interno di un programma variegato con sorprese, incontri e scambi culturali tra giovani e meno giovani di tante nazionalità".