Ilfattoquotidiano.it - Alfonso e Federica si sono baciati al Grande Fratello? Stefano scopre tutto: “Sono scioccato, mi ha detto di non fare un macello”

Si fa sempre più intrecciata la relazione traTediosi,D’Apice ePetagna al. Se con l’arrivo dei tre ex concorrenti di Temptation Island, l’ipotesi era quella che si potesse configurare una situazione potenzialmente esplosiva, è un bacio a far scoppiare l’apparente tranquillità della casa:si sarebberosotto le coperte. A confessarlo è stato proprio D’Apice, che lo avrebbe rivelato a Jessica Morlacchi. La cantante, poi, ne avrebbe successivamente parlato con.Secondo la testimonianza di, lui esi sarebberoil giorno prima dell’ingresso di: “Non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei. È successo qui a letto sotto le coperte. Seio che miavvicinato? No, è stata lei a baciarmi.