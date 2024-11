Inter-news.it - Albania-Ucraina, serata no per Asllani! Sconfitta e obiettivo sfumato

Leggi su Inter-news.it

L’ha perso per 2-1 contro l’e rimarrà perciò nella Lega B di UEFA Nations League. Kristjantorna ad Appiano Gentile da sconfitto. MALE – Non è andata benissimo la sosta per le nazionali a Kristjan. Se il minutaggio dice altro i risultati invece condannano il giocatore dell’Inter. Anche oggi l’ha perso per 2-1 contro l’ed è stata condannata così a rimanere nella Lega B di UEFA Nations League. Niente promozione per la squadra di Sylvinho, che esce dalle ultime due gare con appena un punto conquistato contro la Repubblica Ceca. All’AirStadium di Tirana l’chiude la pratica in dieci minuti di gioco. Al 5? minuto del primo tempo è Oleksandr Zinchenko a portare in vantaggio gli avversari, poi al 10? ha trovato il bis Roman Yaremchuk.