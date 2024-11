Zonawrestling.net - WWE: Gli Street Profits lontani dalla scadenza del loro contratto

Nelle scorse settimane sono aumentate le voci riguardo il futuro degli. Montez Ford in particolare non si è certo trattenuto in recenti interviste, parlando della sua frustrazione per l’attuale condizione del team, che sembra rimanere in un limbo, e della sua voglia di mettersi alla prova come singolo. Anche Angelo Dawkins nei suoi ultimi tweet ha espresso frustrazione. E uscite come queste hanno alimentato i rumor secondo cui i due siano in uscitaWWE.Contratti blindati per i dueA quanto pare, però, non è così. Come riporta Mike Johnson di PW Insider, infatti, i due avrebbero contratti “blindati” con la WWE e da Stamford sembrano certi che Ford e Dawkins non siano in procinto di andarsene, almeno nel breve periodo. Internamente, la convinzione è che i commenti dei due siano parte di una strategia per attirare l’attenzione del pubblico.