Ilgiorno.it - Vintegia, un incontro tra moda sostenibile e lusso accessibile al Moscova District Market di Milano

, 18 novembre 2024 – Quando l'abbigliamento diè alla portata di tutti nel rispetto dell'ambiente promuovendo unacircolare. Dal 21 novembre sino 1° dicembre, dalle 11.30, ildi via Volta ospita, brand nato dall'idea di due creativi per rivoluzionare il concetto di store vintage. “In vetrina” capi di alta qualità di prestigiosi marchi internazionali a pezzi d'archivio unici e introvabili, un insieme di sostenibilità, arte e creatività. “Per noi il vintage non è solo uno stile, ma una scelta consapevole e responsabile. Ogni capo che proponiamo ha una seconda vita, contribuendo a ridurre gli sprechi e a contrastare il modello del fast fashion. Il nostro obiettivo è far sì chediventi il punto di riferimento per una” afferma, Gianvito Greco fondatore di