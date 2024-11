Tvpertutti.it - Un posto al sole, trame dal 18 al 22 novembre 2024: una tragedia in arrivo

Leggi su Tvpertutti.it

Ad Unal, la prossima settimana di programmazione sarà incentrata sui preparativi della festa di quartiere organizzata da Giulia con la collaborazione di Don Antoine e Rosa. Nel frattempo, Roberto, come svelano ledal 18 al 22, obbligherà Filippo a liberare spazi pubblicitari in radio per inserire gli spot dell'impresa Gagliotti. Costabile, invece, sarà vittima delle minacce di Gennaro, il quale non esisterà a minacciare Altieri con una pistola intimandogli di convincere suo padre a fare affari con lui. Dal canto suo, Vinicio inizierà ad uscire con Alice, la quale confesserà a Marina che, per la prima volta dopo Nunzio, prova interesse per un altro ragazzo.In seguito, Alberto, dopo aver scoperto che Clara ed Eduardo non torneranno più a Napoli, chiederà aiuto a Luca, mentre Mariella finalmente capirà perché Castrese non vuole dichiarare la propria omosessualità soprattutto alla sua famiglia.