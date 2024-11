Ilgiorno.it - Un posticipo da brividi. Vanoli-Olimpia per la svolta

Ineditoal lunedì per il derby lombardo tra Cremona e Milano, programmato per consentire all’di avere un giorno in più per recuperare dalle fatiche del doppio turno di Eurolega, passato in trasferta tra Berlino e Belgrado senza neanche tornare a Milano. Così il PalaRadi, questa sera alle 20, sarà teatro della chiusura dell’ottavo turno di campionato con i biancorossi che vogliono mantenere le zone alte della classifica e lache invece vuole sfuggire dalle grinfie della zona retrocessione, con un solo successo ottenuto in sette partite. Continuano i rientri in casa Armani visto che la sfida di quest’oggi sarà l’occasione per rivedere sul parquet Shavon Shields, un primo test in vista del rientro definitivo contro il Maccabi giovedì nella delicatissima sfida di Eurolega.