Lanazione.it - Tragica carambola, scende dall’auto e muore travolto da un’altra vettura

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 novembre 2024 – Un tragico incidente, tanto drammatico quanto rocambolesco, è costato la vita ad un uomo di 84 anni. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 18 novembre, lungo la superstrada Due Mari in località San Zeno, alla periferia di Arezzo. I fatti. Intorno alle 16,10 due auto che viaggiavano verso il capoluogo si sono scontrate per cause ancora da accertare. Quel che è certo è che una delle due autovetture si è ribaltata ed è finita nella corsia opposta. I due passeggeri dell’auto, due donne di 23 e 18 anni, sono rimaste ferite in maniera lieve ed entrambe sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Arezzo. La tragedia si è verificata pochi attimi dopo. L’84enne, per motivi ancora sconosciuti, è sceso dalla propria auto in prossimità del luogo dello scontro e si è diretto verso laribaltata, forse per prestare soccorso alle due ferite.