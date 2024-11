Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-11-2024 ore 09:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione chiuso per incidente il tratto di viale dei monfortani tra via Trionfale via Acquedotto del Peschiera contestualmente chiusa anche il tratto di via dell’Acquedotto del Peschiera tra Viale dei monfortani e via della Pineta Sacchetti deviazioni possibili segnalate sul posto rallentamenti perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra via della Bufalotta e via Tiburtina ed ancora tra Casilina e da Appia trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila con rallentamenti tra Tor Cervara il raccordo in uscita dasulla tangenziale estin coda tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code peranche sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria tra via Cortona è l’uscita per la tangenziale maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito