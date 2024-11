Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-11-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità temporanea chiusura per incidente su Viale dei monfortani tra via Trionfale via Acquedotto del Peschiera chiuso anche il tratto di via Acquedotto del Peschiera tra Viale dei monfortani e via della Pineta Sacchetti prestare attenzione alla segnaletica deviazioni possibili segnalate sul posto per lavori nel sottopasso del Lungotevere in Sassia fino a cessate esigenze Attiva la chiusura del sottopasso che da Piazza della Rovere con via Gregorio VII modifiche alla viabilità anche su strade adiacenti prestare attenzione alla segnaletica uno sguardo al trasporto pubblico per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino a primo dicembre le linee tram 25 8:14 saranno sostituite integralmente da bus sulla lineaNapoli via Formia per lavori di manutenzione circolazione ferroviaria sospesa tra Priverno e Formia fino a mercoledì 20 novembre variazione corse con buste per alcuni treni Intercity maggiori informazioni su queste le notizie sono disponibili sul sito