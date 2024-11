‘Symphony of Caos’ ASCO | Contaminazioni senza confini

Leggi su Funweek.it

Cosa accade quando la musica elettronica si fonde con un apparato orchestrale? La risposta è probabilmente in Symphony of Caos, il progetto di, primo DJ a dirigere dal vivo un’orchestra. Dopo i live all’Ultra Music Festival di Miami, al Balaton Sounds in Ungheria, in Cina, Giappone, Vietnam, in Thailandia e in molti altri paesi,– nome d’arte di Alessandro Xiueref – si è esibito anche a Roma e ci racconta le possibili declinazioni future del suo Caos (infinite, ça va sans dire).Come nasce Simphony of Caos?«Nasce per caso, durante la pandemia cercavo ci portare un dialogo nuovo. Volevo portare nelle dirette nuovee qualcosa che potesse arricchire il live. Era diventato stantio con i DJ nelle loro cucine che proponevano un’ora di musica con le fidanzate attorno. Ispirato dai DJ olandesi e americani, ho voluto scegliere posti belli e andare lì con telecamere serie.