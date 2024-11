Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, rivelata la data di uscita e l’orario di sblocco ufficiale

Leggi su Game-experience.it

GSC Game World ha rivelato quando sarà possibile giocare a2:of, svelando nello specifico ladiin cui gli utenti potranno accedere al nuovo capitolo nella serie di sparatutto con elementi RPG e survival.Il team di sviluppo ucraino ha quindi rivelato cheofsarà giocabile in Italia dalla giornata di mercoledì 20 novembre, precisamente a partire dalle ore 17:00 italiane. Lo studio ha inoltre ricordato che è già disponibile il pre-load su Xbox Series X e Series S, consentendo in questo modo a tutti gli utenti di poter scaricare tutti i file del gioco.A questo punto non ci resta che attendere ancora poche ore, con i cancelli (virtuali) della Zona contaminata di2:ofpronti ad aprirsi presto per accogliere tutti i coraggiosi sopravvissuti che decideranno di esplorare un luogo così pericoloso ma anche terribilmente affascinante.