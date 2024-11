Udine20.it - Staffetta Telethon a Udine. 30 novembre – 1 dicembre 2024

La24 per un’orasegna un nuovo record di partecipazioni. A meno di una settimana dall’apertura delle iscrizioni, sono già state superate le 780 squadre al via per la 26esima edizione, in programma dalle 15 di sabato 30alla stessa ora di domenica 1.Numeri da capogiro che testimoniano la volontà di essere presenti al grande abbraccio solidale friulano, con il suo fulcro che, come da tradizione, sarà in piazza I Maggio, dove sarà accolto il colorato Villaggio. Ci sarà ancora una ‘finestra’ per partecipare, iscrivendosi online sul sito.it, dove si potrà consultare il regolamento e trovare tutte le informazioni utili anche per l’ospitalità.La prima novità delriguarda il percorso, omologato da Fiasp – Aps di, che scatterà da piazza I Maggio (angolo via Manin), per poi proseguire lungo piazza Patriarcato, via Piave, via Vittorio Veneto, piazzetta Beato Bertrando (Duomo), via Stringher, piazza XX Settembre, via Canciani, piazza San Giacomo, via Sarpi, via Mercatovecchio e via Manin, per un totale di poco meno di due chilometri.