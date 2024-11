SNAI – Coppa Davis | l' Italia punta al bis Azzurri favoriti | un altro trionfo a 250 poi la Spagna a 300

Liberoquotidiano.it - SNAI – Coppa Davis: l'Italia punta al bis. Azzurri favoriti: un altro trionfo a 2,50, poi la Spagna a 3,00

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Dopo il successo del 2023, la squadra di Filippo Volandri – trascinata da un Sinner in stato di grazia – vuole conquistare di nuovo l'insalatiera: dietro ci sono Alcaraz e Nadal al passo d'addio, terzi gli Stati UnitiMilano, 18 novembre – Sono giorni magici per il tennisno. Dopo la vittoria nelle Atp Finals di Torino di Jannik Sinner, l'attenzione si sposta su Malaga, dove l'a uno storico bis indopo aver riconquistato lo scorso anno un'insalatiera che mancava da 47 anni. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori: questi gli uomini scelti da Filippo Volandri per ripetere l'impresa.Un'impresa che, sulla lavagna, è più che possibile: l'guida infatti il tabellone antepost a 2,50, seguita dalla(che schiererà Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, al passo d'addio dopo una carriera leggendaria) a 3,00 e dagli Stati Uniti di Taylor Fritz (battuto in finale a Torino proprio da Sinner) a 5,50.