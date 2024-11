Slittino Cdm Lillehammer 2024 | 15 gli Azzurri convocati per la prima tappa stagionale

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per il via alla Coppa del Mondodi. Tra il 29 novembre e l’1 dicembre, a, in Norvegia, si terrà lache verrà inaugurata dalla Nations Cup del venerdì. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato 15per la: si tratta di Dominik Fischnaller, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Lukas Peccei, Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Verena Hofer, Sandra Robatscher e Nina Zöggeler. Il gruppo azzurro partirà alla volta della Norvegia nella giornata di venerdì 22 novembre per affrontare il primo attoche proporrà le sfide di singolo, di doppio e miste., Cdm: 15 gliper laSportFace.