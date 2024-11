Scontro tra auto della Polizia | la vittima è l’agente Amar Kudin ex professionista del rugby Aveva solo 32 anni L’incidente questa notte in zona Torrevecchia a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

, agentedi Stato, ha perso la vita a soli 32in un tragico incidente stradale a. Conosciuto e stimato dai suoi colleghi,prestava servizio presso il distretto di Primavalle ed era passato ai servizi operativi la scorsa estate, scegliendo di rimanere nella Capitale dove operava nel quarto turno delle volanti.La carriera dinel: dalle giovanili al professionismoNato in Croazia,si trasferì a Treviso prima di ottenere la cittadinanza italiana. La sua vita è stata segnata da un profondo amore per il, sport che ha rappresentato una costante nella sua esistenza. Dopo aver giocato nelle giovanili del Treviso,ha intrapreso la carriera daunendosi alSan Donà. Dopo alcune stagioni di successo,è tornato al suo vecchio club in seguito alla riduzionerosa del Treviso.