Sport.quotidiano.net - Sarzana, illusione e crollo. Con Grosseto arriva il ko

Leggi su Sport.quotidiano.net

4 HOCKEY: Corona, Venè; Illuzzi, Borsi, Rubio, Angeletti, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis. All. Sergio Festa.: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti. Arbitri: Barbarisi e Iuorio. Reti: pt 8’29 Illuzzi, 14’15 Barragan, 16’28 Cabiddu, 17’26 Sillero, 20’44 De Rinaldis, 21’04 Saavedra; st 6’10 Illuzzi– Sembra non avere fine il momento-no delbattuto in casa anche dale inchiodato nei bassi fondi della classifica. Quella dell’altra sera è la quarta sconfitta casalinga consecutiva dei rossoneri, sempre a secco di punti al ’Pala Tori’. E dire che la sfida controsi era messa bene col vantaggio di Illuzzi dopo uno scambio con Ortiz. Al 13’ Borsi commette un fallo da blu per fermare Cabiddu lanciato a rete: Barragan colpisce il palo nella successiva punizione.