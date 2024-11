Sport.quotidiano.net - San Quirico frena, Acquaviva in testa. Impresa Casolese in casa dell’Orbetello

Nel Girone C, spicca senza dubbio la pesante battuta d’arresto del Pianella, battuto 3-1 indal Monterotondo, che si avvicina a un solo punto di distanza dai senesi. Dopo un buon inizio del Pianella, con diverse occasioni da rete, gli ospiti passano in vantaggio al 37’ con Ferretti, e raddoppiano con Giordano già prima dell’intervallo. Nella ripresa il Pianella si rovescia in attacco e accorcia le distanze all’82’ con Bonucci, ma tre minuti dopo Corrado chiude definitivamente la partita. Torna invece al successo dopo tre pareggi la, che in trasfertala corsa della capolista Orbetello (0-1 il risultato finale) e si porta a quota 14 punti. Brutta batosta, invece, per il San Miniato, travolto 4-0 dal Venturina e dal centravanti Martini, autore di tutte le quattro reti che permettono ai biancoazzurri di agganciare l’Orbetello.