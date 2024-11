Ilgiorno.it - San Filippo Apostolo: vita, martirio e devozione globale

Leggi su Ilgiorno.it

San: lae il culto del santo del 18 novembre Il 18 novembre la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San, uno degli Apostoli di Gesù. Nato a Betsaida, una città sulla costa del Lago di Tiberiade,fu uno dei primi seguaci di Cristo. La sua chiamata è descritta nei Vangeli: Gesù lo vide e gli disse, "Seguimi" (Giovanni 1:43).obbedì immediatamente, dimostrando una fede incrollabile che lo avrebbe accompagnato per tutto il resto della sua. Il percorso verso la santità Sansi distinse per il suo ruolo attivo nell'evangelizzazione. Secondo le tradizioni e gli scritti antichi, dopo la morte e la resurrezione di Gesù,predicò il Vangelo in diverse regioni, tra cui la Grecia, la Siria e la Frigia. La sua dedizione alla diffusione della parola di Cristo e il suo, avvenuto secondo alcune fonti a Hierapolis, sono le ragioni principali per cui è stato proclamato santo.