Riconnettersi con il partner: il ruolo della terapia di coppia nel matrimonio moderno

(Adnkronos) - Milano, 18 Novembre 2024. Ilè cambiato notevolmente nel corso degli anni. Un tempo, quando le famiglie vivevano in un contesto prevalentemente agricolo, ilaveva una funzione istituzionale, e gli interessi ruotavano attorno alla sussistenza, all'approvvigionamento di cibo e alla protezione. I matrimoni combinati erano la norma e l'amore occupava unsecondario.Con l'urbanizzazione e il passaggio a una vita più stabile e protetta da un salario, ilha iniziato a prendere una forma più paritetica, dove affetto e amore sono diventati (fortunatamente) sempre più centrali. L'attenzione non era più solo sui bisogni primari, ma anche su quelli “secondari,” come sentirsi amati, rispettati e appagati.Oggi, tuttavia, siamo entrati in una nuova fase: l'unione tra due persone, sempre meno istituzionalizzata, si concentra sull'auto-espressione, intesa come realizzazione personale e autostima.