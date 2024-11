Thesocialpost.it - Razzi dal Libano verso Tel Aviv, si scatena un violento incendio tra i grattacieli

Leggi su Thesocialpost.it

Alta tensione in queste ore in Israele, con le sirene che hanno iniziato a suonarenel centro di Teldopo alcuni giorni di relativa calma. Come riportato dall’Ansa, subito dopo l’allarme sono state udite alcune forti esplosioni. In precedenza, un raid israeliano non preannunciato ha colpito la zona del Parlamento e dell’ufficio del primo ministro a Beirut.Leggi anche: Claudio Baglioni rinvia il tour per problemi di salute: l’annuncio sui socialRottami di un missile lanciato da Hezbollah contro Tele intercettato dalla difesa aerea israeliana sono precipitati su un sobborgo della città e hanno causato untra idi Ramat Gan. Lo ha reso noto il Times of Israel che ha citato fonti dei servizi di emergenza locali.Nelle ore precedenti era stata diffusa la notizia di un attacco aereo israeliano che aveva colpito una zona a Beirut nei pressi della sede delle Nazioni Unite, del Parlamento, dell’ufficio del primo ministro e di diverse ambasciate.