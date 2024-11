Probabili formazioni Torino-Monza tredicesima giornata Serie A 2024 25

Leggi su Sportface.it

Ledi, match valido per ladi/25 in programma domenica 24 novembre alle ore 15.00. Momento negativo per i granata, reduci da sette sconfitte nelle ultime otto uscite e in caduta libera in classifica. Obiettivo ovviamente tornare al successo contro i brianzoli, che a loro volta hanno perso le ultime tre gare. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Paolo Vanoli e Alessandro Nesta.Ledi(3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Ilic, Pedersen; Vlasic; Sanabria.Ballottaggi: Walukiewicz 55% – Maripan 45%; Ilic 55% – Tameze 45%Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Ilic (in dubbio), Adams (in dubbio)Squalificati: –(3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.