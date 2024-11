Lanazione.it - Priorelli lancia la Castiglionese in orbita

1 Antella 0: Balli, Capogna (40’ st Cecci), Cavallini (36’ st Giorgi), Gori, Menchetti, Menci, Berneschi, Monteiro Ribeiro, Doka (21’ st Falomi),(45’ st Viciani), Buzzi (29’ st Brilli). A disp. Antonielli, Ceccherini, Parisi, Bezziccheri. All. Fani. ANTELLA: Brunelli, Cipriani, Amoddio (39’ st Ara), Papalini, Arnetoli, Fratini, Castiglione, Calamai, Santucci, Batistini (26’ st Del Sante), Pareggi (11’ st Pecchioli) . A disp. Scro, Liguori, Benettini, Viganò, Manetti Sam., Marafioti. All. Francini. Arbitro: Iglio di Pistoia (Cerofolini-Amzil) Rete: 16’stNote: ammoniti Cavallini, Berneschi e Batistini. Spettatori circa 250. AREZZO – Il gol diatteso per un’ora esatta regala la vetta dell’Eccellenza alla. Grazie alla vittoria di misura contro l’Antella e il pareggio dell’Affrico nel derby con lo Scandicci, la squadra di Roberto Fani balza in testa alla classifica e riscatta il passo falso di domenica scorsa in casa del Mazzola.