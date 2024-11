Quotidiano.net - Primo closing per 360 Digitaly a 30 milioni di euro

360 CAPITAL, la società di Venture Capital italo-francese con oltre 500diin gestione, ha annunciato ila 30didi 360, il nuovo fondo dedicato a investimenti seed ed early stage in startup attive nell’ambito della transizione digitale. Il fondo è stato creato con l’obiettivo di sostenere e accelerare la crescita di aziende e imprenditori nella trasformazione di settori e mercati ancora analogici o frammentati. Il progetto è stato gestito in tutte le sue fasi da, Lucrezia Lucotti, 29 anni, partner di 360 Capital, affiancata dall’Investor Celeste Mastria. Il Fondo parte con una dotazione di oltre 30di, sottoscritti da Cdp Venture Capital per conto del Fondo Digital Transition Fund - Pnrr, che utilizza risorse stanziate dall’Unionepea tramite l’iniziativa NextGeneration Eu.