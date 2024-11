Lanazione.it - Premio Letterario Massarosa. Il trionfo di Roberta Recchia

Emozioni a non finire al Teatro Vittoria Manzoni per la serata finale del. Teatro, musica, incontro con gli autori finalisti e poi, ovviamente, il voto in diretta della giuria popolare e la proclamazione del vincitore. A trionfare in questa 38ª edizione è "Tutta la vita che resta" di, edito da Rizzoli. Una storia da cui non ci si stacca, con protagonisti vivi, autentici che hanno conquistato i lettori, "Tutta la vita che resta" è un romanzo prezioso e dolcissimo, doloroso, accogliente, intimo e corale, che esplora i meccanismi della vergogna e del lutto, ma soprattutto dell’affetto e della cura, e li fa emergere con una delicatezza sapiente, capace di incantare e sorprendere. Ildella giuria tecnica è stato assegnato a "Marguerite è stata qui" di Eugenio Murrali Neri Pozza, mentre ad aggiudicarsi ilCopertina è stata ancora una volta la casa editrice Rizzoli per "Tutta la vita che resta" di