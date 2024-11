Terzotemponapoli.com - Pecci: “Il Napoli è la più seria candidata a lottare con l’Inter”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Eraldo, ex regista del, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. L’ex compagno di Maradona ha rilasciato dichiarazioni sulla Nazionale, sulla lotta Scudetto e su-Roma. Di seguito le sue parole.sulla NazionaleCosì l’ex regista del: “L’Italia ha perso ma non ha deluso in questo girone della Nations? E’ vero, ma si poteva solo crescere dopo quel tipo di Europei. L’Italia ha fatto questo ciclo di amichevoli, perchè sono tali le gare della Nations, e sicuramente c’è stata una crescita. Ma gli azzurri sono semplicemente una buona squadra, non devono illudersi troppo. Per scrivere la storia serve ben altro.”“Dopo il pari conilha conquistato ulteriori certezze“Continua: “Dopo il pari conilha conquistato ulteriori certezze, del resto è la piùconper lo scudetto, con i nerazzurri che sono i favoriti per l’organico che hanno.