Non così vicino la spiegazione del finale del film con Tom Hanks

Leggi su Cinefilos.it

Non, ladeldelcon TomIldi Nonè lieto, con Otto che finalmente capisce il valore della comunità e il suo scopo nella vita. Scritto da David Magee e diretto da Marc Forster, Nonsegue le orme delsvedese del 2015 A Man Called Ove, adattamento dell’omonimo romanzo del 2012 di Fredrick Backman. Interpretato da Tomnel ruolo di Otto Anderson, l’uomo brontolone e frustrato per quasi tutto, Nonè stato distribuito in sale limitate il 30 dicembre e sarà proiettato in tutto il paese a partire dal 13 gennaio 2023.Ora disponibile su Netflix, il dramma/commedia si trovava in una posizione interessante alla fine del 2022, essendo piombato all’ultimo secondo per una corsa ai premi, con Tomche era entrato nel giro per una potenziale nomination come attore protagonista.