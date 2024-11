Iodonna.it - Nel Dossier Abuso 2024 l'allarme sulle nuove minacce: la pedopornografia generata con AI e gli abusi in live streaming. In Italia, negli ultimi 3 anni, +140% dei casi urgenti

Leggi su Iodonna.it

Un’ombra sempre più oscura si allunga sull’infanzia: si chiama sfruttamento sessuale esui minori, un fenomeno che lascia ferite profonde e cicatrici indelebili che non si possono e non si devono ignorare. Per questo, in ocone della Giornata internazionale per la protezione dei minori, la Fondazione Telefono Azzurro ha presentato oggi a Palazzo Chigi il ““. Un documento che fotografa una realtà agghiacciante. Isono in crescita e richiedono un’azione urgente e coordinata allo globale. In un anno +27% violenze sessuali su minori, 9 su 10 bambine o ragazze X Leggi anche › Violenze sessuali e pedofilia.