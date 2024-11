Nations League 2024 2025 Croazia e Danimarca ai quarti San Marino promosso in Lega C

Leggi su Sportface.it

aidi finale di. La retrocessione di Polonia e Svizzera inB e il purgatorio di Scozia e Serbia ai playoff. Ma anche la storica promozione inC per San. Sono i verdetti di oggi nella competizione Uefa. Grande beffa per la Polonia, che perde 2-1 contro la Scozia e scende direttamente in ‘B’. Al 3? è McGinn ad aprire le marcature, ma al 59? Piatkowski firma l’1-1. Al 93? è Robertson a gelare Zielinski e compagni. Seconda posizione allache pareggia 1-1 contro il Portogallo: Gvardiol al 65? risponde a Joao Felix, autore del vantaggio al 33?. Nel gruppo 4 la Spagna batte 3-2 la Svizzera e condanna gli elvetici alla retrocessione grazie alle reti di Pino (32?), Gil (68?) e Zaragoza (93? rigore). Solo 0-0 tra Serbia ee il risultato fa sorridere gli scandinavi, che si qualificano in seconda posizione.