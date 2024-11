Terzotemponapoli.com - Napoli, Kvaratskhelia può partire a gennaio?

Quando hanno chiesto a De Laurentiis di una possibile cessione di, il presidente delha fatto spallucce: “Se andrà via ce ne faremo una ragione“. Opzione concreta quindi, soprattutto considerando la sua situazione contrattuale: il georgiano ha un accordo in scadenza a giugno 2027 ma i contatti tra le parti sono iniziati da tempo per rinnovare e – soprattutto, su richiesta del giocatore – aumentare quell’ingaggio che a oggi non arriva neanche a 1,5 milioni di euro a stagione. La priorità del club e del giocatore è quella di andare avanti insieme senza arrivare allo scontro, ma se non si troverà l’accordo verrà valutata anche una separazione. Pensare a un addio di Kvara già aè complicato, difficilmente ilsi priverà di uno dei giocatori-chiave a metà stagione.