Mina svela il suo nuovo album 'Gassa d'amante' con un ascolto esclusivo alla Milano Music Week

Facebook WhatsAppTwittertorna sulla scenaale con un attesissimodi inediti intitolato “Gassa d’amante”, in uscita il 22 novembre 2024 per PDU. L’artista ha presentato il progetto con unal buio durante la, un evento che celebra laa italiana e le nuove uscite discografiche. La copertina del disco mostratrasformata nella polena di una nave, un’immagine evocativa che rende omaggio al suo stile unico esua carriera iconica.Un’anteprima con opere di noti autoriIllavoro diinclude dieci brani, tra cui una reinterpretazione della celebre canzone “Non smetto d’aspettarti” di Fabio Concato. Questa scelta mette in luce la volontà della cantante di rimanere ancorata ai classici, pur apportando il suo tocco personale. Accanto a questa reinterpretazione, il disco contiene anche “Senza farmi male”, una composizione scritta da Elisa, e “Buttalo via”, un brano di Francesco Gabbani.