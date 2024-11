Gaeta.it - Maxi operazione per smantellare una centrale delle truffe a Napoli: due arresti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una recentedei Carabinieri ha portato alla luce una rete diattiva nel centro di. Coordinata dai militari del Comando provinciale di Reggio Calabria, l’iniziativa ha coinvolto anche le forze dell’ordine napoletane, rivelando una vera e propriaoperativa di attività fraudolente.La segnalazione che ha dato il via all’indagine è stata effettuata dai Carabinieri di Reggio Calabria, dopo una truffa avvenuta a San Giorgio Morgeto, un comune situato nella provincia di Reggio Calabria. Il caso ha messo in evidenza come lenon si limitassero a un’area locale, ma avessero una portata che si estendeva a tutto il Sud Italia.LaoperativaL’è stata condotta nei pressi di Porta San Gennaro, un’area storica edi, dove i truffatori gestivano la loro base operativa.