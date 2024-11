Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 6-3, 4-6, 4-6, Italia-Polonia 1-1 BJK Cup in DIRETTA: si va al doppio decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELERRANI/IN BJK CUP22.11 Grazie per averci seguito, appuntamento a tra poco per il. Un saluto sportivo.22.11 Nulla è perduto, amici di OA Sport. Adesso ci affidiamo alle nostre campionesse olimpiche!22.10ci sarà al 100%, vedremo se anchefarà lo stesso.22.09 Sulla carta sono iscritte inErrani/e Frech/Kawa. Ci aspettiamo però il probabile inserimento di, come già avvenuto contro la Cechia.22.08 Siamo dove volevamo essere ad inizio giornata, ovvero al. Eppure il rammarico c’è, perchénon solo se l’è giocata alla pari, ma da fondo è parsa persino superiore ad Iga, che sovente si è salvata con il servizio.22.07 Adesso, da regolamento, gli organizzatori dovranno dare un congruo riposo alla o alle giocatrici che disputeranno ildopo essere scese in campo nel secondo singolare.