Oasport.it - LIVE Italia-Austria 3-1, Europei curling 2024 in DIRETTA: mano rubata da due dagli azzurri nel terzo end

11.58: Una stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del quarto end11.54:da due per l'! E' andata benissimo agliche non sono stati precisi in questi tre end e si trovano comunque avanti 3-111.52: Fortunatamente la stone tirata da Genner va ad infrangersi contro la guardia azzurra e l'conquista sicuramente un punto ribando la. Si misurano le altre due stone per un possibile +211.51. Retornaz in seria difficoltà oggi. Commette un altro errore grossolano e presta il fianco alla possibile doppia bocciata deglici che potrebbero anche andarsi a prendere tre punti.