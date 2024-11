Zonawrestling.net - Liv Morgan: “Chyna sarebbe stata l’avversaria dei miei sogni”

Livsi è ormai consolidata come uno dei top name della divisione femminile WWE. L’attuale Women’s World Champion (e anche prima Women’s Crown Jewel Champion) è ormai da tempo in faida con Rhea Ripley e le due a quanto pare faranno nuovamente i conti in quel di Survivor Series nell’ambito di un WarGames Match. Ospite del Complex Con, la campionessa ha parlato, tra le altre cose, di colei chela sua avversaria dei.“Nessuna come”Ospite del Wrestle Con, insieme ad altre Superstar WWE, Livha indicatocome colei chela sua avversaria dei: “Credo mipiaciuto molto lottare contro. Credo avremmo avuto un’ottima chimica vista la differenza di stazza. Se penso alle donne della WWE, lei è la prima che mi viene in mente.