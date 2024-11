Metropolitanmagazine.it - Liberato Re di Roma per una notte: annunciato il live al Circo Massimo

Napoli è da anni nelle sue mani, così come una gran fetta del nostro Paese. A, però, tutto questo non basta, e si prepara a conquistare anche. Non sarà la sua prima volta nella capitale, certo, ma la location, in questa occasione, sarà più che d’eccezione. Il rapper senza volto si esibirà il 31 maggil 2025 al, per quello che si preannuncia come undalle dimesioni mastodontiche, che attirerà, oltre ai fanni e partenopei, seguaci da tutta Italia, che siciramente accorreranno numerosissimi per vedere il loro beniamino nella suggestiva cornice.A dare l’annuncio, che ha colto tutti di sorpresa, è stato proprio lui, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram e che promette ai suoi follower “burdell’ “. E il burdell’ ci sarà, probabilmente, già da domani, quando si aprira la vendita generale per i biglietti, che andranno sicuramente sold out in pochi minuti.