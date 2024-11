Sport.quotidiano.net - L’Atletico Ascoli protesta, l’Ancona esulta. Blitz dei dorici, il rosso a Nonni nel mirino

Leggi su Sport.quotidiano.net

ATLETICO 1 ANCONA 2 ATLETICO (3-5-2): Pompei 6;5, D’Alessandro 6, Mazzarani 6,5; Gerlero 6, Clerici 7 (19’st Severini 6), Vechiarello 5, Scimia 5 (19’st Olivieri 6,5), Camilloni 6 (42’st Mengani sv); Minicucci 6 (27’st Maio 5), Ciabuschi 6.5 (34’st Traini sv). A disp.: Galbiati, Baraboglia, Ceccarelli, Antoniazzi. All.: Simone Seccardini 6 ANCONA (3-5-1-1): Bianchi 6; Boccardi6, Codromaz6, Rovinelli 5,5; Pecci 6, Useini 5 (24’st Azurunwa 5), Sare 6,5 (24’st Belcastro 7), Gulinatti 6, Marino 6 (32’st Bugari 5); Alluci 7; Martiniello 5 (1’st Amadori 6). A disp.: Laukzemis, Bellucci, Merighi, Mazzoni, Savor. All.: Massimo Gadda 6. Arbitro: Velocci di Frosinone 4 Reti: 3’pt Alluci, 35’pt Clerici, 36’st Belcastro Note – Spettatori 400 circa. Espulsi al 4’stper doppia ammonizione e il vice allenatore del, Alex Simoni, per proteste, al 51’st Pompei per proteste.