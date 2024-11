Ilfattoquotidiano.it - L’ambientalismo non è un’ideologia: semplicemente, vanno allargati gli orizzonti

E’ difficile parlare di tutela ambientale in un panorama come quello attuale dominato da guerre, disastri (certo, alcuni anche ambientali), delitti e crimini vari. In realtà per noi il difficile non è parlarne, ma trovare ascolto: le cattive notizie la fanno da padrone e catturano l’opinione pubblica infondendo un misto di incertezza e di curiosità morbosa. L’ambiente, se non occupa le cronache, non fa audience.Eppure se ad esempio a livello personale abbiamo un grave lutto in famiglia o preoccupanti problemi di salute questo non ci esime dall’affrontare le scadenze dei pagamenti, le faccende domestiche, le piccole incombenze della quotidianità. Ecco, l’attenzione verso l’ambiente dovrebbe far parte della sfera degli interessi personali nella quotidianità, e non accendersi all’improvviso di fronte ad eventi eccezionali o a sporadici coinvolgimenti diretti che ci toccano da vicino.