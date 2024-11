Quifinanza.it - La provincia più ricca resta Milano ma Trieste decolla e le siciliane alzano la testa

Leggi su Quifinanza.it

È un ritratto in chiaroscuro quello tracciato dal Centro Studi Tagliacarne e da Unioncamere in merito alla situazione economica dell’Italia. Le differenze fra la distribuzione della ricchezza fra il Nord e il Sud vengono confermate, ma con importanti novità rappresentate da significativi segnali di crescita.Vola il Nord-Ovest, che cresce in media più del resto d’Italia: +6,73% rispetto alla media nazionale del +6,55%., da 22 anni consecutivi, si conferma al primo posto per valore aggiunto pro-capite con 62.863 euro per abitante, seguita da Bolzano (52.811 euro) e Bologna (43.510 euro).Per “valore aggiunto pro-capite” si intende la differenza tra il valore della produzione e i consumi di materie prime e servizi nel periodo considerato.E mentre diverse aree del Sud si distinguono con segnali incoraggianti, il Nord-Ovest e il Centro soffrono un incremento delle disparità interne.