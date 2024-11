Ilfattoquotidiano.it - La luna di miele tra i petrolieri e Trump. Parola d’ordine: “Trivellare”. Verso l’aumento dei limiti di emissione-estrazione. Lo scenario

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non che con Biden sia andata così male, ma, senza dubbio, per l’industria petrolifera, la vittoria diè una specie di bingo. Il prossimo presidente è solito gridare ai comizi “Drill, baby, drill!”, trivella ragazzo, trivella. Uno dei punti nell’agenda diè il ritiro, un’altra volta, dall’Accordo di Parigi con cui i paesi sottoscrittori si sono impegnati a contenere l’incremento della temperatura globale. Forse, per la prima volta nella storia, potremmo avere un presidente più ultrà degli idrocarburi degli stessi. Persino il capo di Exxon Mobil,Darren Woods ha suggerito di ponderare meglio l’uscita dall’intesa.Lo scorso maggio, presso la residenza dia Mar-a-Lago, Florida, si era svolta una cena con una ventina di dirigenti dei gruppi petroliferi americani. Tra una portata e l’altra, il presidente-eletto aveva un miliardo di dollari di donazioni per sconfiggere Biden, promettendo in cambio di tutto e di più, a cominciare da deregolamentazione e nomine gradite.