Lanazione.it - “Invasione di fiori stranieri in Toscana”. L’allarme arriva da Coldiretti

Firenze, 18 novembre 2024 – E’ un’, come la definisce, quella deicheno da fuori Europa. Un fenomeno che sta mettendo a rischio l’intero comparto florovivaistico della regione, che conta 3mila aziende. In Italia nel 2023 l’importazione diè aumentata del 47% rispetto al 2022, soprattutto per effetto delle triangolazioni dall’Olanda. Inno infatti, attraverso i Paesi Bassi, prodotti coltivati in paesi extra Ue che non rispettano le stesse regole dei florovivaisti nazionali, sia in materia di tutela dell’ambiente che dei diritti dei lavoratori. Si tratta spesso, spiega, di prodotti, come le rose in Kenya o in Colombia, che vengono coltivati grazie allo sfruttamento di minori e donne, oltre all’impiego di sostanze vietate in Europa da decenni.