Thesocialpost.it - Ilaria Salis, arrestato in Francia il suo presunto complice: la sua immunità ora è a rischio

Rexino Arzaj detto “Gino” è un antagonista milanese, protagonista secondo le accuse, insieme ae ad altri militanti di estrema sinistra, delle aggressioni avvenute nel febbraio 2023 a Budapest ai danni di alcuni militanti di destra. L’uomo è statonei giorni scorsi in, dove si era rifugiato per sottrarsi al mandato di cattura europeo. Ora “Gino” potrebbe essere consegnato alle autorità ungheresi. Ma la decisione di Parigi rischia di condizionare anche la sorte della neo eletta parlamentare europea. Infatti, se dovesse decidere che Rexino Arzaj non è un perseguitato ma un criminale che avrebbe commesso reati in Ungheria, sarà più difficile per il Parlamento europeo respingere la richiesta ungherese di togliere allal’parlamentare.Leggi anche:ammette: “Ho occupato abusivamente casa a Milano”Chi è e di cosa è accusato il compagno “Gino”Come appena accennato, Rexino Arzaj è destinatario di un’ordinanza di custodia della magistratura ungherese per le aggressioni del febbraio 2023 compiute dal collettivo Hammerbund contro i partecipanti della “Giornata dell’Onore”, una cerimonia dei gruppi dell’ultradestra.