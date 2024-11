Il PIL italiano | Made in Italy e intrattenimento

Leggi su Ildenaro.it

Tra il 2023 e il 2024, il Prodotto Interno Lordoha visto una crescita significativa, subendo un aumento reale dello 0,07%. Una crescita prevista anche per il prossimo anno ma dell’1,2%, con anche una riduzione dell’inflazione dell’1,9%. Ad influire sul PIL sono alcuni settori specifici che soprattutto negli ultimi tempi portano entrate ragionevoli. Infatti, insieme ad esportazioni, importazioni e consumi privati e pubblici (che sono i fattori che maggiormente pesano sul PIL) è notevole anche l’impatto dell’online.Un motore per il PILSecondo Agimeg quello dell’online è un settore in forte crescita che solo nel mese di ottobre ha comportato una spesa di 251,8 milioni di euro, valore che segna una crescita del +19,6% rispetto ai 210,5 milioni di ottobre 2023.